Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Settembre 2023

Chiara Ferragni

I bagni di Chiara Ferragni

Di Chiara Ferragni abbiamo parlato in questi giorni in relazione al ricordo del cane scomparso poco tempo fa. In questi giorni, infatti, stava riguardando le puntate di The Ferragnez e l’ha ritrovata nella sigla:

“Stavo rivedendo la puntata e nella sigla c’è la Mati. Io e Fede abbiamo iniziato a parlarci e a pensare di uscire insieme grazie al fatto che lui ha messo la Mati nella canzone, e quindi c’è nella sigla di The Ferragnez”.

Adesso torna a far parlare di sé sul web per un altro motivo. Come ben sappiamo l’influencer e Fedez tra non molto si trasferiranno in una nuova casa. Per il momento è ancora in corso la ristrutturazione e lei stessa aveva mostrato il bagno che useranno lei e il marito.

Ma le notizie non finiscono qui perché a quanto pare anche Leone e Vittoria, i loro figli, avranno ben due bagni separati. Qui sotto possiamo vedere quello del figlio maggiore che è, ovviamente, ancora in fase di costruzione.

Il bagno di Leone nella casa nuova

Di seguito, invece, possiamo ammirare la foto del bagno quasi tutto rosa della piccola Vittoria. Chissà come saranno felici i due bambini di avere due bagni diversi e prendersi ognuno i propri tempi, in particolare quando cresceranno. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Chiara Ferragni mostra il bagno di Vittoria

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Non appena ci saranno aggiornamenti sulla casa o nel momento in cui Chiara Ferragni si trasferirà con la sua famiglia vi faremo sapere.