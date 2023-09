Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

Tiziano Ferro

L’annuncio di Tiziano Ferro

La notizia di questa mattina è una di quelle che ti lascia davvero a bocca aperta. Tiziano Ferro con un comunicato ufficiale sui propri social ha fatto sapere che lui e il marito Victor Allen si stanno separando. Una situazione che il cantautore di Latina ha affrontato silenziosamente per proteggersi e proteggere la sua famiglia, come da lui stesso scritto nella nota. Ora si è sentito di parlarne, perché si fida del suo pubblico e perché con loro condivide gioie e dolori:

“(…) Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

Tiziano Ferro ha spiegato che in questo momento non può lasciare i suoi figli e tantomeno portarli in Italia con sé. Per tale ragione con profonda tristezza si è trovato costretto a disdire tutti gli impegni presi con i fan e con la Mondadori. A breve infatti avrebbe dovuto presentare il suo primo romanzo, un appuntamento che, come detto dallo stesso artista, attendeva da tantissimo tempo.

Rivolgendosi ai fan Tiziano Ferro ha aggiunto di aver portato avanti un tour andando anche contro il parere dei medici, dopo il suo problema di salute. Non avrebbe mai cancellato quei concerti e non si sarebbe mai privato, dopo sei anni, di cantare e ballare insieme a loro. Ma ora le cose sono cambiate: “(…) Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”.

Infine, rivolgendosi sempre ai supporter, Tiziano Ferro ha chiesto scusa: “(…) Adesso sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene

Tiziano”