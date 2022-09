Chiara Ferragni mostra i suoi nuovi uffici (VIDEO)

1 Il tour degli uffici di Chiara Ferragni

In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato un video all’interno del quale vediamo i suoi nuovi uffici. L’influencer, infatti, ha deciso di mostrare ai fan il luogo su TikTok. Si parte, quindi, dall’ingresso con delle ampie vetrate. A sinistra il logo del suo brand brilla con i colori dell’arcobaleno. Lì si trovano gli uffici. Dall’altra parte, invece, la showroom con tutti i capi d’abbigliamento. Uno spazio enorme che accoglie tutti i vestiti, gli accessori e le borse. Qui sotto potete vedere il filmato.

Di recente, tra l’altro, per quanto riguarda il suo lavoro abbiamo parlato anche del suo futuro in Tod’s. Chiara smette di essere membro indipendente perché sarebbero “venuti meno i requisiti di indipendenza” in virtù dei contratti pubblicitari che ha firmato per il brand. Continuerà, però, a far parte del consiglio d’amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della Società. Non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente effettuato le verifiche di propria competenza, e appurato il venir meno del requisito di indipendenza in capo a Chiara Ferragni, la quale non e membro di alcun comitato endoconsiliare.

E per quanto riguarda la sfera privata di Chiara Ferragni? Il matrimonio con Fedez prosegue a gonfie vele. Di recente i due hanno festeggiato quattro anni di matrimonio insieme e si sono scambiati delle dolci dediche sui social. Ve le siete perse? Ci pensiamo noi a informarvi o a rinfrescarvi la memoria. Continuate a leggere se siete interessati…