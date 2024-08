In queste ore Chiara Ferragni, che si trova in vacanza a Mykonos con i suoi figli Leone e Vittoria, ha deciso di mostrarsi sui social senza filtri ed è così apparsa senza trucco e con i suoi capelli al naturale.

Il gesto di Chiara Ferragni

Sono settimane di rinascita queste per Chiara Ferragni. Come è noto gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’imprenditrice digitale, sia per quanto riguarda la carriera che la sua vita privata. La fine del matrimonio con Fedez infatti ha fatto a lungo discutere e col passare del tempo l’ex coppia social più amata in Italia è finita al centro di una bufera mediatica. Di recente però sembrerebbe che Chiara stia cercando di voltare pagina e che a oggi abbia iniziato a ritrovare il sorriso e la serenità.

Chi segue l’influencer sa bene che attualmente la Ferragni si trova in Grecia, precisamente a Mykonos, dove si sta godendo dei giorni di relax insieme ai figli Leone e Vittoria. La vacanza naturalmente è testimoniata come sempre sui social tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Chiara Ferragni ha deciso di mostrarsi su Instagram senza filtri, senza un filo di trucco e con i capelli al naturale. Ovviamente la scelta dell’imprenditrice digitale non è passata inosservata e in breve lo scatto ha fatto il giro del web.

In questi giorni intanto si mormora che la Ferragni abbia un nuovo flirt. Stando alle voci di corridoio e a quanto ha raccontato Dagospia, sembrerebbe che l’influencer stia frequentando un celebre imprenditore della moda e che dunque abbia definitivamente voltato pagina dopo Fedez. Tuttavia a oggi Chiara non ha mai confermato i gossip sul suo conto e non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.