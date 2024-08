Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni e il rapper hanno deciso di non esporre più i loro figli Leone e Vittoria a livello mediatico. In queste ore come se non bastasse l’influencer ha preso una nuova decisione legata ai bambini.

La nuova scelta di Chiara Ferragni

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha segnato una vera svolta nella vita dell’ex coppia social più famosa di sempre. Negli ultimi mesi infatti sia l’imprenditrice digitale che il rapper si sono distaccati sempre più e a oggi sono lontani i giorni in cui apparivano insieme felici e innamorati. I due hanno anche iniziato a svolgere vite completamente diverse e nonostante in molti stiano ancora sperando in un ritorno di fiamma a oggi pare impossibile un riavvicinamento.

L’unica cosa sulla quale Chiara e Federico sono ancora d’accordo sono i loro figli Leone e Vittoria. Fin dal momento della rottura infatti l’influencer e il cantante hanno deciso di iniziare a tutelare i loro bambini e hanno così scelto di non esporli più a livello mediatico. Da quel momento i piccoli, che in questi anni sono diventati delle vere celebrità sul web, sono scomparsi dalla circolazione e a oggi appaiono nelle foto o nei video dell’ex coppia solo di spalle o a volto coperto. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio in questi giorni Chiara Ferragni è in vacanza a Mykonos con i suoi figli. Tuttavia sembrerebbe che l’imprenditrice digitale abbia preso una nuova decisione sui suoi bambini. Tutto è iniziato quando l’influencer ha postato su Instagram alcuni teneri scatti in compagnia di Vittoria. In molti però hanno notato che nelle foto in questione la Ferragni ha deciso di coprire il marchio del costume della piccola, inserendoci sopra l’emoji di un cuore.

Sembrerebbe dunque che i tempi in cui Chiara sponsorizzava i brand siano ormai lontani. A oggi per l’imprenditrice è iniziato un nuovo capitolo della sua vita e di certo in molti si chiedono quali saranno le sue prossime mosse.