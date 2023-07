NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

Chiara Ferragni

In un recente video Chiara Ferragni si è mostrata senza filtri per dimostrare che nessuna pelle è perfetta

Il video della pelle di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale conosciuta in tutto il mondo. Con le sole sue forze è riuscita a costruire un business nel mondo della moda del life style. Di recente ha anche annunciato l’ingresso in società di AVM gestioni che ha valutato l’azienda 75 milioni di euro. Si è trattato di un traguardo molto importante per lei.

Annunciandolo, inoltre, ha anche raccontato di come all’inizio molte persone non credevano in lei:

“In molti credevano che non fossi abbastanza brava o intelligente per combinare qualcosa di valore a lungo termine, mentre molti altri hanno voluto essere dalla mia parte. A loro sarò sempre grata, e grazie alla loro energia continuerò a battermi per seguire le mie idee.

Grazie ai soci Alchimia e Morgese con cui ci aspettano altri anni di duro lavoro e sfide. Grazie alle quasi 60 persone del mio team: senza di voi tutto questo non sarebbe possibile”.

Come abbiamo detto in precedenza, Chiara Ferragni ha fondato il suo impero sulla moda e sulla cura di se stessi. Molto spesso ha parlato di quanto sia importante accettarsi per quello che si è e di come sia normale avere dei difetti estetici. Proprio ieri, infatti, ha pubblicato un video all’interno del quale la vediamo senza filtri.

Qui mostra le sue imperfezioni della pelle e spiega: “Piccolo reminder per farvi vedere che non esiste la pelle perfetta. Mi sta venendo il ciclo e questa è la mia pelle adesso“. Il filmato si conclude con l’influencer che manda un bacio ai suoi fan.

