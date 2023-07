NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

GF Vip 7

In live su Twitch Daniele Dal Moro oltre a confermare il chiarimento con Oriana Marzoli lancia una stoccata agli ex vipponi

La stoccata di Daniele Dal Moro

Le dirette di Daniele Dal Moro su Twitch offrono sempre grandi spunti. Nella serata di ieri il veneto ha realizzato una live in cui, insieme ai fan, ha parlato un po’ di tutto. Tra le tante cose ha chiarito la sua situazione con Oriana Marzoli. L’imprenditore ha fatto sapere che lui e la fidanzata hanno fatto pace, ma avranno modo di riparlare e risolvere.

Proprio a seguito di questo discorso Daniele Dal Moro ha tirato in ballo anche gli ex vipponi (pare oltretutto che con alcuni di loro avrebbe discusso durante la lite che ha portato alla rottura tra lui e Oriana in Sardegna). Ma torniamo al presente e alle certezze che abbiamo.

Daniele Dal Moro ha dichiarato che su altre persone preferisce non parlare, solo perché è stata Oriana Marzoli a chiederglielo. Una persona senza filtri e diretta come lui, però, avrebbe tanto voluto farlo. Reputandosi sincero, il ragazzo ha detto infatti di avere il difetto di essere una persona troppo buona e che, quando si arrabbia, poi sbotta.

“Avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco quello sono io. Credo che l’amicizia non sia una parola, ma che un amico dimostra di esserlo con i gesti”, ha detto Daniele Dal Moro fin da subito.

Addentrandosi poi nel discorso Daniele Dal Moro ha fatto sapere di non aver mai detto una parola in più su nessuno dei suoi ex compagni d’avventura, bensì di aver sempre dato una mano. Discorso inverso invece sulla sua persona. A detta del veneto in tanti hanno avuto da ridire sul suo conto e si sono intromessi:

“E ora che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché nella casa del GF Vip le persone che ci giravano intorno per mettere pace lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco”.

Ma non solo, perché Daniele Dal Moro ha precisato anche che tutti erano a conoscenza della forza sua e di Oriana Marzoli, quindi alcune storielle preferisce non volerle proprio sentire:

“Quindi non rompetemi le scatole perché da oggi a chi mi rompe farò di peggio. Ognuno pensi ai cavoli suoi. E non aggiungo altro, perché è meglio che sto zitto, perché altrimenti faccio danni. Quindi è meglio che stia muto adesso. Chiedo solo che non si intromettano più nei fatti miei perché mi sono stancato”.

Come mostrato dai video Daniele Dal Moro non ha fatto nomi, anche se alcuni utenti hanno compreso a chi potrebbero essere riferite queste parole.