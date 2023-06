La società di Chiara Ferragni valutata 75 milioni di euro! Lei esulta: “Credevano che non fossi abbastanza brava”

NEWS

Debora Parigi | 28 Giugno 2023

Chiara Ferragni

Valutata 75 milioni di euro la società do Chiara Ferragni e lei si prende la sua vendetta su chi non credeva nella sua bravura

Un altro successo per Chiara Ferragni e la sua società

Non solo influencer, Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale che ha creato realmente la figura dell’influencer, quello però vero che lavora duramente ogni giorno per raggiungere certi obiettivi. E lei negli anni è riuscita a fondare anche una società, un brand che porta il suo nome e che realizza dagli abiti agli accessori, anche per bambini.

Oggi Chiara ha dato notizia, attraverso il suo profilo Instagram, dell’ingresso in società di AVM gestioni che ha valutato l’azienda ben 75 milioni di euro. Si tratta di un nuovo tragurdo per lei e il suo percorso lavorativo iniziato tanti anni fa. Ha infatti scritto su Instagram:

“Voglio dare il benvenuto in Chiara Ferragni brand ad AVM gestioni che oggi valuta la società che ho fondato 75 milioni di euro. Questa è solo una nuova tappa del viaggio imprenditoriale iniziato anni fa e che mi ha visto combattere per far valere le mie idee. Ringrazio Fabio Maria D’Amato che 6 anni fa mi ha voluto affiancare nel cambio manageriale che dovevo dare alle mie società. E che con il suo talento professionale e generosità umana ogni giorno si batte per i miei stessi valori”.

Nel suo discorso la Ferragni ha anche ricordato come all’inizio ci sono state molte persone che non hanno creduto in lei o le hanno remato contro. Ma ci sono state anche quelle che invece hanno investito nella sua idea e sono stati sempre dalla sua parte.

“In molti credevano che non fossi abbastanza brava o intelligente per combinare qualcosa di valore a lungo termine, mentre molti altri hanno voluto essere dalla mia parte. A loro sarò sempre grata, e grazie alla loro energia continuerò a battermi per seguire le mie idee. Grazie ai soci Alchimia e Morgese con cui ci aspettano altri anni di duro lavoro e sfide. Grazie alle quasi 60 persone del mio team: senza di voi tutto questo non sarebbe possibile”.