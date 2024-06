Chiara Ferragni parla per la prima volta della fine della sua storia con Fedez e svela come si sente

Social

Andrea Sanna | 13 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Dopo la rottura con Fedez, Chiara Ferragni parla per la prima volta e svela come sta oggi. Le sue parole su Instagram

A seguito della dolorosa rottura con Fedez, per la prima volta Chiara Ferragni è tornata a parlare della sua vita e ha svelato come si sente e come sta oggi.

Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la rottura

Periodo piuttosto complicato questo per Chiara Ferragni, dal caso Pandoro alla rottura con Fedez. Lei però ha deciso di non abbattersi e ricostruire la sua vita e ripartire da sé stessa e dai suoi figli Leone e Vittoria. L’influencer è tornata a parlare ai follower nelle storie pubblicate ieri.

Ha ammesso che non si tratta certamente di una fase facile, ma nonostante tutto sta trovando la forza di rialzarsi. Ad aggiungersi poi non solo la crisi con Fedez, che sembra dividere persino gli utenti e persone che li conoscono bene, ma anche i gossip sul suo legame con Tony Effe (con il quale però sembra esserci solo una bella amicizia e niente più). Dall’altra parte, invece, si parla del rapper milanese vicino alla modella francese Garance Authié.

Con un video pubblicato su Instagram Chiara Ferragni ha fatto sapere di trovarsi in ufficio e ha ricordato che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui ha parlato con i suoi fan.

Chiara Ferragni rompe il silenzio pic.twitter.com/wAGasQpkvH — disagiotv (@disagio_tv) June 13, 2024

Per prima cosa Chiara Ferragni ha ringraziato tutti per la vicinanza espressa negli ultimi mesi e ha spiegato che sta lavorando tanto su sé stessa, fino alla ricostruzione:

“Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita che è molto diverso. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto. Ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile”.

Allo stesso tempo Chiara Ferragni ha detto di essere entusiasta per la nuova energia che l’ha travolta e per tutti i nuovi progetti a cui sta lavorando e che non vede l’ora di condividere con i propri supporter. In generale però per lei si tratta di una fase della vita molto importante: “Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Voglio connettermi di più con voi, vi amo”.

Così Chiara Ferragni ha parlato di questa fase nuova della sua vita.