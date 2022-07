I Ferragnez arrivano a Roma

Ancora una volta i Ferragnez hanno attirato l’attenzione del web. Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria hanno infatti trascorso gli ultimi giorni a Roma, dove proprio il rapper era occupato con alcuni impegni di lavoro. Il cantante ha registrato lo speciale natalizio di LOL – Chi ride è fuori, che andrà in onda su Prime Video tra qualche mese. Per l’occasione così l’influencer e i bambini hanno raggiunto Federico, e la famiglia ne ha approfittato per fare un giro per la Capitale, scoprendo i posti più belli e speciali della città, e il tour è stato testimoniato sui social.

Durante il loro soggiorno romano, Chiara e Fedez hanno alloggiato all’hotel Eden, che si trova dietro via Veneto. Tuttavia la coppia non ha pernottato in una stanza normale, ma nella Suite Aurora Terrace, in cui hanno passato hanno soggiornato alcuni volti noti dello spettacolo, e non solo. Tra essi Ingrid Bergman, Gabriele D’Annunzio, John F. Kennedy, Leonardo Di Caprio, Angelina Jolie e anche Tim Burton. L’hotel vanta una spa e anche dei ristoranti stellati.

Ma quanto costa alloggiare nella suite dove hanno soggiornato i Ferragnez a Roma? Grazie al sito internet della struttura si apprende che per prenotare la stanza di Chiara e Fedez il prezzo base è di 6.500 euro a notte, che aumentano però a 6.550 se si desidera avere la colazione. Tuttavia per avere accesso alla suite è necessario un soggiorno di almeno tre notti. La stanza naturalmente gode di qualsiasi tipo di comfort ed è arredata con uno stile moderno. La vera chicca è la terrazza privata, di ben 120 mq, che gode di una vista mozzafiato. Su richiesta è anche possibile avere un maggiordomo.

In queste ore intanto Chiara e Federico stanno rientrando a Milano, dopo un bellissimo soggiorno a Roma che senza dubbio non dimenticheranno in fretta.

