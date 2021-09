1 Il commento di Chiara Ferragni

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato il botta e risposta tra Fedez e Pio e Amedeo e adesso a intervenire è stata anche Chiara Ferragni. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando ieri sera il duo comico è stato ospite ai Seat Music Awards 2021. Nel corso del loro monologo, i due hanno tirato in ballo proprio Federico e il discorso che il rapper aveva fatto sul palco del Primo Maggio. Pio e Amedeo così hanno lanciato delle palesi frecciatine al rapper, che a quel punto non ha potuto fare a meno di replicare. Con un lungo sfogo sui social così Fedez ha duramente attaccato il duo, dando il via a un botta e risposta che è andato avanti fino a poche ore fa. Queste alcune delle dichiarazioni del rapper:

“Bravi Pio e Amedeo. Spero un giorno di diventare un anticonformista, antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini”.

Non è mancata la replica di Pio e Amedeo, che hanno lanciato nuove accuse a Fedez. A un tratto però a intervenire è stata anche Chiara Ferragni. La nota influencer, stufa di vedere suo marito attaccato senza motivo, ha deciso di dire la sua. L’imprenditrice digitale ha così commentato un post Instagram di Trash Italiano, in cui si parlava proprio dell’accaduto. Chiara così ha affermato:

“Madonna che simpatici Pio e Amedeo. Simpatici come…finite voi la frase”.

Inaspettatamente così Pio e Amedeo hanno replicato anche alla stessa Chiara Ferragni, avendo una piccola discussione con lei. Andiamo a scoprire cosa è accaduto e le parole del duo.