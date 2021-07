1 Nuova polemica su Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni finisce al centro delle critiche sul web. Come è ben noto infatti spesso gli utenti hanno duramente accusato la nota imprenditrice digitale per alcuni suoi comportamenti e per alcune sue scelte di vita, e numerose sono state le polemiche sterili nate nel corso del tempo. Tuttavia l’influencer spesso preferisce non dare adito ai commenti maligni, rimanendo in silenzio e andando dritta per la sua strada. Anche nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha portato alcuni utenti su Twitter a scagliarsi duramente contro Chiara. Ma cosa è successo stavolta e cosa ha scatenato l’ira del web? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando la Ferragni alcune ore fa ha annunciato di essere in partenza con la sua famiglia e alcuni amici e collaboratori per la Puglia, dove attualmente si sta godendo qualche giorno in totale relax. Per spostarsi da Milano così i Ferragnez hanno deciso di prendere un jet privato, che li ha portati così fino a destinazione. Il momento è stato condiviso sui social della coppia, ma è stato proprio a quel punto che sono partite le critiche.

In molti hanno infatti duramente attaccato Chiara Ferragni per la scelta di prendere un jet privato per una tratta relativamente breve. Ma non solo. Tanti altri hanno tirato in ballo anche la questione inquinamento, e a quel punto è scoppiata una vera e propria polemica. Ciò nonostante mentre in molti hanno criticato l’influencer, tantissimi altri hanno preso le difese della Ferragni, facendo notare come la blogger abbia voluto salvaguardare la salute dei suoi due bambini, Leone e Vittoria, trovandoci in un periodo di pandemia mondiale.

Nel mentre Chiara anche stavolta ha preferito non replicare a questa ennesima sterile polemica, e sta continuando a godersi la sua meritata vacanza. Nel mentre solo qualche settimana fa l’influencer ha perso un importante primato. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.