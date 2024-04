Gossip

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, sembrerebbe che dopo anni di collaborazione Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato siano vicini all’addio.

Il nuovo retroscena su Chiara Ferragni

Negli ultimi mesi protagonista assoluta del gossip è stata Chiara Ferragni. Come tutti sappiamo, dopo il caso del pandoro gate l’imprenditrice digitale è finita sulla bocca di tutti e attualmente sono ancora in corso le indagini. Contemporaneamente però l’influencer ha dovuto anche affrontare una dolorosa separazione da Fedez, con il quale ormai i rapporti sono ai minimi storici, al punto che i due hanno anche smesso di seguirsi sui social. In queste ore intanto un nuovo retroscena su Chiara sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta il Corriere Adriatico, che ha ripreso un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero, pare che dopo anni di collaborazione il sodalizio tra la Ferragni e il suo braccio destro Fabio Maria Damato stia per giungere al termine e che i due sarebbero vicini all’addio. Come è ben noto infatti anche il manager dell’influencer è indagato per il caso Balocco e adesso starebbe per arrivare la fine dei rapporti lavorativi.

Stando a quanto si legge però Chiara Ferragni, qualora dovesse realmente decidere di mettere da parte Damato, dovrebbe pagare una sostanziosa liquidazione. Pare anche che il manager sia stato uno dei motivi che avrebbero portato alla separazione tra i Ferragnez e lo stesso Fedez, nel corso dell’intervista a Belve, ha lanciato una stoccata al braccio destro di sua moglie.

Damato nel mentre non ha mai commentato quanto accaduto in questi mesi e non è chiaro dunque cosa accadrà nelle prossime settimane. Di certo però da settimane Chiara e Fabio hanno smesso di mostrarsi insieme e stando a quanto si mormora l’addio sarebbe sempre più vicino. La scelta della Ferragni di mettere fine alla collaborazione con Damato potrebbe anche essere un primo passo verso Fedez, che non avrebbe mai visto di buon occhio Damato. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.