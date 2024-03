Parla Alberto Lupicchini, il primo amore di Chiara Ferragni che le creò il suo primo sito internet

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha avuto, prima del matrimonio con Fedez, lunghe relazioni. Tra le più note ci sono sicuramente quella con Riccardo Pozzoli e quella col fotografo Andrew Arthur. Ma il primo amore della nota influencer è un certo Alberto Lupicchini che ha raccontato come nacque e come finì la loro storia.

Il primo amore di Chiara Ferragni è Alberto Lupicchini

Al centro del gossip e della cronaca, Chiara Ferragni fa ormai notizia da molti anni. Adesso, dopo il caso pandoro, c’è anche la stangata del matrimonio con Fedez che sembra essere naufragato. Infatti il rapper ha cambiato la foto profilo da Instagram (togliendo la moglie) e ha anche defollowato le sorelle di lei. Che anche Fedez sia ormai un ex dell’influncer?

A proposito di ex, quando si parla delle vecchie storie d’amore di Chiara Ferragni pensiamo a quella con Riccardo Pozzoli (durata tanti anni ma non finita benissimo) e col fotografo Andrew Arthur. Ma nessuno dei due è stato il primo amore dell’imprenditrice digitale. Un altro ragazzo ha conquistato il suo cuore e le ha anche aperto la strada per la sua futura carriera.

Lui è Alberto Lupicchini e, quando Chiara si faceva chiamare su internet Diavoletta 87, lui era Albetino Dj 3. Siamo nei primi anni 2000 e quelli erano gli albori di internet con Duepuntozero che era il social preferito dei due (l’unico esistente in quel periodo).

Alberto ha parlato con il settimanale Dipiù e ha raccontato della sua storia d’amore con Chiara Ferragni. Sono stati insieme dal 2004 al 2006 e si erano conosciuti grazie a Filippo Fiora, storico amico di Chiara. Il primo bacio scattò nella cameretta di lei e da quel momento rimasero insieme due anni. Ma insieme crearono anche l’inizio della carriera di Chiara.

Fu proprio Alberto Lupicchini, infatti, a creare il primo sito internet di Chiara Ferragni sulla piattaforma Altervista. E poi le aprì anche una pagina su Bloggers. Da quel momento la Ferragni iniziò a condividere con il mondo la sua passione per la moda.

Come detto, però, la loro relazione finì dopo due anni, colpa anche della distanza. Alberto ha rivelato a Dipiù com’è arrivata la fine della relazione. “Finì in vacanza, a Santo Domingo, durante un viaggio che avevo organizzato per festeggiare la maturità. Due giorni prima di ripartire per Milano, Chiara mi disse che non mi amava più”, ha raccontato. “Soffrii, certo, ma amare significa anche avere la forza di lasciare andare. Rimanemmo in buoni rapporti, la rividi anche dopo la rottura”.

Oggi Alberto lavora come responsabile informatico in un’azienda. È sposato con l’influencer Ferderica Petri e ha due figli.