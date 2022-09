1 Il costo della vacanza in Svizzera di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in questi giorni si è concessa un weekend in Svizzera con degli amici. Non ha scelto una struttura qualsiasi, ma tra le più esclusive sul lago di Lucerna e sulle Alpi Svizzere.

Si tratta del Bürgenstock Hotels & Resort, un complesso sul Lago dei Quattro Cantoni composto da tre hotel di lusso. L’albergo può essere raggiunto tramite treno privato.

La struttura comprende dieci ristoranti, due aree termali e benessere, un centro medico e sanitario. Può ospitare più di 600 persone.

Ma quanto ha pagato l’influencer per il suo soggiorno a notte? Scopriamolo…

Camera da letto

Chiara Ferragni Svizzera: la camera da letto

Chiara ha scelto una suite che si affaccia direttamente su una vista mozzafiato. Qui sopra vediamo la camera da letto.

All’interno, però, ci sono anche doppi saloni, una camera da pranzo e una spa interna con vasca idromassaggio.

Le meraviglie, però, non finiscono qui.

Continuiamo a dare un’occhiata…