Fedez beccato con una misteriosa bionda, arriva la reazione (con frecciata) di Chiara

Debora Parigi | 4 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

Dopo che Fedez è stato pizzicato con una misteriosa bionda alla festa di Capo Plaza, adesso sembra arrivare la reazione di Chiara Ferragni. L’influencer ha infatti pubblicato una storia che ha tutta l’aria di essere una frecciatina bella e buona agli ultimi gossip sull’ex marito. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio.

La replica di Chiara Ferragni alla paparazzata di Fedez

Proprio ieri vi abbiamo parlato di Fedez pizzicato in compagnia di una bionda misteriosa alla festa di Capo Plaza. In occasione dell’uscita del suo nuovo album, il cantante ha organizzato un release party, al quale ha partecipato anche Federico. Sui social hanno inizato a girare dei video e in uno di questi si è visto Fedez parlare con una ragazza bionda e sembrava che stesse flirtando con lei.

La ragazza ha un nome e si tratta di Ludovica Di Gresy, ventenne dell’alta borghesia milanese. Voci di corridoio dicono che i due, dopo aver chiacchierato un po’ di fronte a tutti, si sarebbero spostati in un luogo più appartato per continuare la conversazione. Però si sarebbe trattato solo di chiacchiere e niente più.

Cosa ne penserà Chiara Ferragni di tutto questo? I due si sono lasciati, è vero, però in più occasioni è sembrato di notare repliche e frecciatine alle azioni dell’uno e dell’altra. E anche questa volta l’influncer avrebbe risposto in maniera indiretta a questa paparazzata.

Andando sul profilo Instagram di Chiara Ferragni e guardando le sue storie, troviamo la foto di due anziani immortalati di spalle che passeggiano mano nella mano. E Chiara ha scritto “Life goals”, cioè “Obiettivi di vita”.

Proprio la frase insieme allo scatto alla coppia di anziani è sembrata una vera e proprio frecciatina da parte di Chiara Ferragni a Fedez. I due infatti hanno condiviso 6 anni di matrimonio (oltre a quelli di relazione) e due figli. E si sono lasciati proprio nel perodo più difficile per l’influencer.