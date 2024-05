Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Fedez

Fedez si è mostrato completamente nudo sui social pubblicando una foto provocatoria. Ecco il motivo.

Fedez completamente nudo su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez sono ormai separati da diverso tempo e non si sono più fatti vedere insieme pubblicamente. Purtroppo un ritorno di fiamma al momento sembra abbastanza improbabile, nonostante le loro famiglie pare che vogliano un ricongiungimento. Nell’attesa parrebbe che il rapper sia stato pizzicato a flirtare con una ragazza bionda e secondo qualcuno l’ex compagna gli avrebbe lanciato una frecciatina.

Da quando Federico si è lasciato con Chiara, inoltre, è molto più disinibito e spesso si mostra sui social con il lato B scoperto. Per esempio è già accaduto diverse volte quando si trovava negli Stati Uniti per il coachella, ma sono molte anche le foto in bagno per mettere in evidenza il suo fisico.

Questa volta, tuttavia, ha voluto fare un passo in più mettendo tra le Stories di Instagram uno scatto in cui lo possiamo vedere in un nudo frontale. Ovviamente, come vediamo dall’immagine qui sotto, Fedez ha coperto le parti intime con una bottiglia di collutorio. Si tratta di una foto provocatoria, da come capiamo leggendo la scritta in sovraimpressione:

“Non vorrei correre il rischio che oggi non ci siano ca**ate inutili di cui parlare sull’internet e mi sono detto… Ci penso io raga. Potevo usare anche quello piccolino da viaggio, ma avevo solo questo”.

Fedez nudo in bagno

Con la sua solita vena ironica dunque Fedez ha lanciato una frecciatina a chi continua a scrivere “fake news” o notizie di poca importanza sul suo conto e ha anche fatto una simpatica battuta sulle sue parti intime.

Adesso non ci resta che attendere che cosa succederà nel prossimo futuro per quanto riguarda il suo rapporto con Chiara. Nel mentre però possiamo continuare ad aspettarci la pubblicazione di foto di questo tipo.