1 Il look di Chiara Ferragni

È un periodo di grandi successi e soddisfazioni questo per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale infatti da mesi lavora instancabilmente a diversi progetti, e numerose sono state le novità delle ultime settimane e altrettante saranno quelle che arriveranno. Solo a partire dal mese prossimo, su Amazon Prime Video arriverà la prima serie ufficiale sui Ferragnez, che è già attesissima da tutti i fan della coppia. In questi giorni intanto l’imprenditrice digitale ha anche lanciato la sua prima linea di gioielli e di make up, segno dunque che l’influencer sta espandendo i suoi orizzonti.

Come se non bastasse nelle ultime ore Chiara è volata a Berlino, per partecipare alla serata GQ Awards. Proprio in questa occasione la rivista tedesca l’ha eletta “donna dell’anno”, e ha così ricevuto un premio. A non passare inosservato però è stato il look audace e innovativo che l’imprenditrice ha sfoggiato per la serata.

Chiara Ferragni infatti si è presentata ai GQ Awards con indosso un top che ricrea la nudità del seno, scolpito in un’opera d’arte completamente d’oro. Si tratta di un modello firmato dalla maison Schiaparelli, casa di moda fondata da Elsa Schiaparelli, che a oggi è uno dei brand più rivoluzionari e originali di sempre. Ma non è finita qui. Chiara infatti ha anche indossato delle scarpe a forma di dita dei piedi, a loro volta d’oro, che richiamano proprio il top a forma di seno.

Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Naturalmente il look provocatorio, ma bellissimo, della Ferragni non è passato inosservato, e ancora una volta l’influencer ha optato per un outfit audace. Nel mentre qualche giorno fa sul web ha iniziato a girare un’indiscrezione secondo la quale Chiara e Fedez starebbero vivendo un momento di crisi. Rivediamo quello che starebbe accadendo tra l’imprenditrice e il rapper.