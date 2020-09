1 Secondo le ultime indiscrezioni bomba, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Simona Ventura stiano preparando un programma tv insieme. Ecco cosa svela Roberto Alessi

Sono ormai anni che Chiara Ferragni si è imposta sulle scene, diventando la prima influencer italiana. Da quel momento per la blogger sono arrivati una serie di traguardi e riconoscimenti, e ad oggi tutti al mondo vorrebbero collaborare con lei. Nel mentre l’imprenditrice digitale ha avuto modo di espandere la sua influenza in diversi settori, dal cinema, alla televisione, alla musica. Come sappiamo infatti solo lo scorso anno è stato rilasciato il primo docu-film della Ferragni, che ha sbancato i botteghini italiani, diventando il documentario uscita-evento più visto della storia del cinema italiano, incassando un totale di 1.601.499 euro in soli tre giorni di programmazione. Come se non bastasse Chiara ha anche avuto modo di partecipare a diversi programmi in tutto il mondo, e solo pochi mesi fa ha debuttato col suo primo singolo, Non Mi Basta Più, in collaborazione con Baby K.

Adesso per tutti i fan di Chiara Ferragni giungono nuove ed inedite novità. Stando a quanto ci svela il nostro direttore Roberto Alessi su Libero Quotidiano, sembrerebbe che la blogger stia preparando un programma tv e che al suo fianco ci sia niente che meno che Simona Ventura! Ma su cosa verterà questo già attesissimo progetto? Semplice: la moda! Chi meglio di Chiara dunque per un simile show? Questi i dettagli che ci svela Alessi in merito:

“Pare che Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e Simona Ventura abbiano un progetto televisivo che potrebbero realizzare insieme. Tema ricorrente? La moda, che vede in Simona una superappassionata e in Chiara Ferragni una vera esperta. L’idea è quella di far incontrare due mondi, quello della tv (e che cosa c’è di meglio di Simona) e quello dei social (e la Ferragni è la regina). Il progetto interesserebbe Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2. Dai Ferragnez alle Venturagni?”.

Che dunque a breve ne sapremo di più sul programma tv che potrebbe coinvolgere Chiara Ferragni e Simona Ventura? Di certo il web attende già con ansia di scoprire cosa accadrà e senza dubbio la trasmissione, se confermata, avrebbe il successo assicurato. In attesa di ulteriori news, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno alla blogger, quando gli utenti hanno ipotizzato che la Ferragni fosse incinta.