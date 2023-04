NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni conquista il web mostrando un lato inedito

Chi segue Chiara Ferragni sui social sa bene che l’imprenditrice digitale ama apparire sempre perfetta e in splendida forma. Spesso infatti l’influencer condivide con il suo pubblico i suoi outfit e i suoi make-up mozzafiato, che fanno invidia a tutto il web. I fan e non solo dunque non sono abituati a vedere la Ferragni al naturale, come una persona qualsiasi. Tuttavia nelle ultime ore, a sorpresa, Chiara ha deciso di mostrare ai suoi follower un lato inedito di sé, che ha conquistato i social. Inaspettatamente infatti l’imprenditrice ha deciso di farsi vedere con le occhiaie e con il trucco sbavato, dopo essere andata a letto senza struccarsi.

Nella clip condivisa su TikTok, vediamo inizialmente Chiara Ferragni bellissima e perfetta come sempre, in procinto di recarsi a una cena di gala. Fiera del suo make-up, l’influencer, dopo essere rientrata, ha deciso di non struccarsi, per poter salvare il trucco e sfoggiarlo anche il mattino seguente. Al risveglio però c’è stata l’amara sorpresa: Chiara non è riuscita a mantenere il make-up intatto e a quel punto ha deciso di mostrarsi al naturale, con le occhiaie e col trucco sbavato. Queste le parole della Ferragni:

“Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo”.

Questa nuova immagine di Chiara Ferragni, come era prevedibile, ha immediatamente conquistato il web. In molti infatti si sono immedesimati nell’imprenditrice digitale, e non sono mancati decine di commenti da parte dei follower, che hanno apprezzato questo lato intimo e più semplice dell’influencer. Nel mentre solo pochi giorni fa come sappiamo i Ferragnez hanno annunciato l’arrivo della seconda stagione della loro serie, il cui debutto è previsto per il prossimo 18 maggio, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.