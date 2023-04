NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2023

Amici 22

Wax di Amici 22 è molto riservato per quanto riguarda la sua vita, ma ha rivelato chi è sua madre e che lavoro fa

Wax di Amici 22 è figlio d’arte

In attesa della puntata di questa sera di Amici 22 spunta una curiosità legata a Wax (Matteo Lucido all’anagrafe), uno degli allievi che più ha attirato l’attenzione nel corso di questa edizione. Dalla personalità forte e predominante, il cantante è un personaggio molto discusso e divisivo. Stavolta vi parliamo di lui, ma non facciamo riferimento al percorso all’interno del talent, ma alla sua vita privata e alla sua famiglia. Familiari che peraltro ogni tanto sono intervenuti in sua difesa, pensiamo al padre e al fratello del ragazzo.

Adesso però abbiamo qualche news e curiosità in più sulla madre di Wax. Nel corso degli ultimi mesi il giovane allievo ad Amici 22 ha parlato genericamente di lei, senza entrare troppo nel dettaglio. Ma ha comunque fornito qualche piccolo indizio, utile per scoprire qualcosa in più su di lui. E i fan sicuramente apprezzeranno, dato che lo seguono con grande interesse.

Nonostante la sua profonda riservatezza Wax, come raccolto da Fanpage.it, ha raccontato qualcosa in più della sua famiglia spiegando che sua madre è un’artista molto affermata. A proposito si è detto infatti che pur avendo studiato economia, la madre di Wax di Amici 22 si è dedicata interamente al mondo dell’arte e oggi è una pittrice affermata e molto quotata.

Non conosciamo il suo nome, ma comunque è già un dettaglio molto importante. Oltretutto, non tutti sanno, ma Wax ha anche un fratello che ha intrapreso la carriera musicale e ha da poco firmato un contratto con la Sony. Insomma una famiglia di artisti quella di Matteo.

Il ragazzo di Amici 22 intanto è alle prese con il Serale e le sfide per lui e i suoi compagni sono sempre più dure e complicate! Vedremo come proseguirà il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia.