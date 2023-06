Wax chiede il numero a una fan e rivela cosa è accaduto dopo

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Giugno 2023

Amici 22

La rivelazione di Wax

Da quando ha lasciato la scuola di Amici 22, Wax ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera. Il giovane artista ha così rilasciato il suo primo EP, che ha ottenuto un ottimo successo, e nel mentre è partito per il suo tour instore. Proprio durante l’incontro con i fan, il cantante ha avuto modo di conoscere le persone che in questi mesi l’hanno sempre sostenuto e supportato, e che ancora oggi continuano a credere in lui. Poche settimane fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio durante una delle date del tour, era sembrato che Matteo avesse chiesto il numero di telefono a una sua fan, e il video del momento ha fatto in breve il giro dei social.

In queste ore così Wax ha rivelato quello che è accaduto in realtà, confermando di aver chiesto il numero di cellulare a una delle ragazze presenti al suo instore. Ma non solo. Il cantante ha anche raccontato cosa è accaduto in seguito e in merito ha affermato:

“Si ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì. Devo dire di sì”.

In queste ore intanto a tornare a menzionare Wax è stata Angelina Mango. La cantante infatti ospite a Dimmi Di Te ha parlato delle amicizie strette ad Amici 22, e in merito ha affermato: “Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile. Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.