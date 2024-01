Chiara Ferragni parcheggia il SUV in sosta vietata e viene beccata da Striscia (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

L’influencer Chiara Ferragni è al centro di una nuova polemica. Cosa sarà successo stavolta? Striscia la Notizia, nel servizio andato in onda questa sera su Canale 5, ha beccato il suo SUV in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone. Vittorio Brumotti ha intercettato l’imprenditrice digitale e non è mancata la sua reazione. Scopriamo cosa è successo.

Chiara Ferragni lascia il SUV in sosta vietata

Dopo il Pandoro gate e tutto ciò che ne è seguito, qualsiasi mossa fatta da Chiara Ferragni è motivo di dibattito. Ma stavolta non si parla della presunta crisi, poi smentita da Fedez, ma di un episodio che l’ha vista protagonista in pieno centro a Milano.

Striscia La Notizia mediante il suo inviato Vittorio Brumotti ha beccato Chiara Ferragni per le vie di Milano, per consegnarle un premio particolare. Questo si consegna in particolare a chi occupa la strada in posti che sono riservati a persone disabili o pedoni. E proprio stasera il TG Satirico ha mandato in onda il servizio, con tanto di reazione della Ferragni.

Brumotti ha quindi raccontato nel dettaglio tutta la situazione e mostrato appunto dove fosse ferma l’auto che avrebbe poi accompagnato Chiara Ferragni. L’inviato ha fatto notare fin da subito che c’era qualcosa di strano, sottolineando appunto la presenza di sosta vietata!

La reazione della Ferragni

Il ciclista per questo è andato subito a pizzicare Chiara Ferragni, per domandarle come mai avesse lasciato il suo SUV in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone.

Accompagnata da persone a lei vicine, l’influencer come ha reagito alla presenza delle telecamere e qual è stata la sua risposta? Vittorio Brumotti le ha fatto recapitare l’iconico oggetto, facendole notare che l’auto non si lascia in quel modo. Chiara Ferragni ha risposto con un laconico: “Hai ragione”, per poi scappare via. Quindi nessuna reazione particolare da parte della Ferragni, ma solo l’ammissione di colpa e di aver sbagliato, prima di salutare tutti e sfrecciare via.

Il web intanto si è diviso tra chi ha avuto da ridire e chi invece ha preso le sue difese: “Non gliene fanno passare una, lo fanno tutti, ma qui se la prendono con lei perché fa scalpore”. Chiara Ferragni però, giustamente, ha riconosciuto lo sbaglio.