Garibaldi viene eletto il più passionale dalle inquiline, Luxuria frena: “Hanno sbagliato tutto”

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2024

Chi è il più passionale tra gli inquilini della Casa del GF? Le concorrenti non hanno dubbi: Giuseppe Garibaldi. A Pomeriggio 5 però Vladimir Luxuria ha frenato il loro entusiasmo: “Hanno sbagliato tutto”.

Garibaldi eletto come il più passionale

Nella Casa del Grande Fratello prosegue l’avventura dei concorrenti. Dopo il breve momento di relax trascorso ieri pomeriggio Giuseppe Garibaldi e i suoi compagni in serata hanno raggiunto il resto del gruppo. Intanto però pare proprio che il bidello abbia conquistato alcune donne della Casa.

In un confessionale tre inquiline hanno fatto delle confidenze su Giuseppe Garibaldi. Monia La Ferrera per esempio ha detto: “Giuseppe è passionale, è molto passionale. Ha buon gusto, che gli dobbiamo dire?”. Ad aggiungersi a lei ci ha pensato Greta Rossetti, che ha aggiunto: “Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco…. Ci sa fare”. Alle due ragazze si è espressa anche Grecia Colmenares, che ha affermato: “Ti fa sentire donna”.

In un altro confessionale anche Fiordaliso ha dichiarato come secondo lei Giuseppe Garibaldi sia un uomo d’altri tempi: “Ama la donna dalla mattina alla sera”. Poco dopo in presenza del gieffino, Monia La Ferrera ha definito il calabrese l’uomo alfa della casa, per poi invitare le ragazze fuori a prepararsi quando uscirà: “C’è la fila che parte da Roma a Santa Cristina”, ha detto scherzosa.

Il filmato di cui vi stiamo parlando su Giuseppe Garibaldi è stato mandato in onda durante la puntata di Pomeriggio 5. Tornata in studio Myrta Merlino ha riconosciuto in Giuseppe una grand simpatia. Poi ha voluto sapere un parere da Vladimir Luxuria, la quale però sembra essere rimasta colpita dal fascino calabrese come le concorrenti del Grande Fratello: “Io vorrei dire alle tre coinquiline che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donna, hanno sbagliato tutto”.

Di diverso avviso Luca Bianchini, che ha ricordato invece come le donne amino molto ridere e in un contesto come il reality un uomo come Giuseppe Garibaldi evidentemente ha conquistato di più. Insomma una donna si può conquistare anche con il sorriso, no?