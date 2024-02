Gossip

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Due anni fa si è molto parlato di una presunta vicinanza tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, smentita prontamente dall’influencer. In queste ore però, a sorpresa, il gossip è tornato a circolare.

Il gossip su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi

AGGIORNAMENTO: Arriva la smentita ufficiale da parte di un membro dello staff dell’influencer all’ANSA: “Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”.

Anche oggi all’ordine del giorno ci sono i Ferragnez. La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sta facendo chiacchierare il web da tempo e ora dopo ora continuano a uscire pettegolezzi e indiscrezioni sulla coppia. Tuttavia a lanciare un rumor bomba e inaspettato è stato nientemeno che Davide Maggio. In diretta a Pomeriggio Cinque infatti il noto giornalista ha affermato di aver saputo che nelle ultime settimane una persona misteriosa, di cui ovviamente non ha svelato l’identità, avrebbe consolato la Ferragni in questo difficile momento. Ma non solo. Maggio ha anche suggerito agli inviati della trasmissione di Canale 5 di farsi un giro a Piazza della Scala, alimentando così il pettegolezzo.

Sul web intanto è tornato a circolare un gossip che due anni fa ha fatto a lungo discutere e che coinvolge non solo la stessa Chiara, ma anche Tomaso Trussardi. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo. Come forse qualcuno ricorderà, nel 2022 si era parlato di una presunta vicinanza tra l’influencer e l’imprenditore, che da poche settimane aveva messo un punto al matrimonio con Michelle Hunziker. Tuttavia la Ferragni, in quella circostanza, aveva smentito le dicerie.

Adesso però, a distanza di due anni, il gossip è tornato a circolare. Ma vediamo il perché. A seguito delle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, alcuni attenti utenti hanno notato che uno dei ristoranti della famiglia Trussardi si trova a pochi passi da Piazza della Scala. A quel punto i più maliziosi si sono convinti che sia proprio Tomaso il misterioso uomo che avrebbe consolato Chiara Ferragni in queste settimane.

Inutile stare a dire, ovviamente, che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti e nulla sembrerebbe confermare queste teorie. Attualmente infatti la Ferragni è completamente assorta da diverse preoccupazioni e il suo unico pensiero sono i suoi due figli.