1 Il post di Chiara Ferragni

Da anni Chiara Ferragni è una vera icona per milioni di persone in tutto il mondo. A poco a poco infatti l’imprenditrice digitale è diventata una dei nomi più conosciuti e importanti di sempre, raggiungendo traguardi da capogiro. Come ben sappiamo l’influencer è anche scesa spesso in prima linea per combattere importanti battaglie sociali, e anche durante la pandemia insieme a Fedez si è fatta in quattro per aiutare i più bisognosi. In queste settimane intanto la Ferragni si sta dedicando pienamente al suo lavoro, e nelle prossime settimane verranno annunciate grosse novità che la riguardano.

Negli ultimi giorni Chiara è arrivata in Spagna per partecipare ad alcuni eventi, e la prima tappa del suo viaggio è stata Siviglia. Come al solito naturalmente le sue giornate sono state testimoniate sui social, e l’influencer è apparsa più raggiante che mai. Poche ore fa come se non bastasse l’imprenditrice digitale è arrivata a Marbella, dove resterà per alcuni giorni. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui appare in topless e in splendida forma, mentre mostra fiera il suo seno. Il gesto naturalmente ha un chiaro e forte significato. Come in molti sapranno in diverse occasioni l’imprenditrice è stata accusata di non poter comportarsi in un certo modo o di non poter indossare determinati capi d’abbigliamento essendo una madre di due bambini. Chiara tuttavia si è sempre curata poco delle critiche e ha sempre affermato di sentirsi a suo agio col suo corpo, e questo gesto ne è la dimostrazione.

