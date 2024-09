Dopo un anno di assenza, in queste ore Chiara Ferragni è tornata a partecipare alla Milano Fashion Week. L’influencer ha infatti preso parte al gala dedicato alla sostenibilità, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024.

Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week

Non è stato un anno di certo semplice per Chiara Ferragni. Come tutti sappiamo, la celebre imprenditrice digitale ha dovuto affrontare non solo una serie di problemi legati al caso del pandoro gate, ma anche una dolorosa separazione da suo marito Fedez, dopo diversi anni di matrimonio. Inizialmente così l’influencer ha deciso di sparire letteralmente dalla circolazione, prendendosi del tempo per sé stessa. Chiara ha anche smesso di partecipare a eventi e a serate mondane, preferendo non attirare l’attenzione.

Da qualche settimana tuttavia la Ferragni sta riprendendo in mano la sua vita e così poco a poco è tornata non solo a dedicarsi alla sua carriera, ma anche ai suoi social. L’influencer infatti ha ripreso a condividere con il suo pubblico i momenti più belli e importanti delle sue giornate e sta cercando così di voltare definitivamente pagina. Ma non solo. Nelle ultime ore infatti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Dopo un anno di assenza infatti ieri Chiara Ferragni è ufficialmente tornata alla Milano Fashion Week. L’imprenditrice ha così preso parte al gala dedicato alla sostenibilità, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Nel corso dell’evento l’influencer ha anche rotto il silenzio e ha affermato con gioia: “È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy. Sono molto contenta di essere qui”.

Ma non è finita qui. A chi le chiede come sta in questo momento, la Ferragni dichiara con fermezza: “Bene dai, pian piano sempre meglio”.