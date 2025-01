Nelle scorse ore Chiara Ferragni è tornata a parlare di Fedez tra le sue storie di Instagram. Andiamo a scoprire cosa ha detto l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez

Sui social Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire con i suoi follower dopo l’accordo con il Codacons e non solo. L’imprenditrice digitale ha raccontato ai fan di essere stata vittima di un incidente mentre si trova in vacanza in montagna e di essersi rotta il mignolo del piede. Ma non solo, perché ha parlato anche di Fedez, il suo ex marito.

Per la coppia infatti è passato un anno molto difficile tra pandoro-gate e rottura con il rapper. Gossip e pettegolezzi sul loro conto non sono di certo mancati, ma ora per entrambi di andare avanti e hanno trascorso le vacanze separati.

L’influencer infatti ha passato del tempo in montagna con la famiglia e i suoi figli. Adesso ha rivelato che adesso Leone e Vittoria non sono con lei. Pare infatti che i bambini, dopo la separazione definitiva, abbiano raggiunto Fedez per stare un po’ con lui durante questi ultimi giorni di festività. A raccontarlo, come detto, è stata proprio Chiara Ferragni in una storia su Instagram:

“I bambini vanno dal loro papà per la prossima settimana e mi mancano già”, ha detto Chiara Ferragni. Dunque sebbene siano trascorse poche ore l’influencer sente già la mancanza dei suoi bambini e non vede l’ora di riabbracciarli. Non ha aggiunto molto altro, ma la storia è diventata ovviamente oggetto di chiacchiere proprio perché menzionato indirettamente Fedez.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Ancora qualche giorno quindi e Chiara Ferragni potrà ritrovare Leone e Vittoria e proseguire così la sua nuova vita dopo Fedez.