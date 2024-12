Incidente in montagna per Chiara Ferragni

L’ultimo dell’anno sfortunato per Chiara Ferragni, che ha avuto un incidente sulla neve. Lei stessa ha rivelato cosa è successo.

Incidente per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni dopo l’accordo con il Codacons per il pandoro-gate, si sta godendo l’ultimo dell’anno sulla neve. Ma diciamo che non ha proprio concluso in bellezza il 2024. Per lei già si è trattato di mesi piuttosto difficili, che lei stessa ha definito “i più difficili della sua vita”.

LEGGI ANCHE: Tommaso fa una battuta infelice su Napoli e scoppia la polemica (VIDEO)

In attesa del 2025, con la speranza che possa portarle più serenità, Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con un brutto incidente che la terrà probabilmente forma nei prossimi giorni. L’influencer avrebbe dovuto svolgere tantissime attività sulla neve, ma è stata costretta a cancellare tutto e non poter trascorrere del tempo di spensieratezza con i figli, Leone e Vittoria, e la famiglia.

Tutte le escursioni e momenti di divertimento sulla neve hanno subito uno stop perché Chiara Ferragni si è rotta il mignolo del piede.

A raccontarlo è stata proprio Chiara Ferragni sui suoi social. Con un pizzico di ironia, seppur molto dispiaciuta, ha rivelato: «Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?». Poi ha mostrato il piede.

In seguito su TikTok la Ferragni ha rivelato anche come si è rotta il mignolo del piede.

«Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana… no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile», ha detto Chiara Ferragni a chi se l’è domandato, «Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?», ha concluso.

LEGGI ANCHE: Elodie ha scritto a Jessica Morlacchi prima del suo ingresso al Grande Fratello

Insomma Chiara sarà costretta a uno stop forzato e si augura di poter guarire presto.