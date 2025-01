A seguito dei gossip degli ultimi mesi, Perla Vatiero e Alessio Falsone sono stati beccati insieme anche la notte di Capodanno. Il video ha fatto così il giro del web e ha riacceso i pettegolezzi su una possibile frequentazione tra i due ex gieffini.

Si riaccendono i gossip su Perla Vatiero e Alessio Falsone

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. Come tutti ben sappiamo, durante l’esperienza al Grande Fratello i due ex protagonisti di Temptation Island si erano riavvicinati. Dopo la fine del reality show così gli ex gieffini hanno deciso di darsi una seconda chance e di riprovarci. Tuttavia dopo una manciata di mesi Perla e Mirko, a causa di nuovi problemi, hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione e hanno confermato la rottura, pur restando in ottimi rapporti.

Da quel momento la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello è finita al centro del gossip. Stando ad alcuni insistenti pettegolezzi, la Vatiero avrebbe iniziato a frequentare Alessio Falsone, con cui già all’interno della casa aveva stretto un bel legame. I diretti interessati, che col passare del tempo sono stati beccati insieme in diverse occasioni, hanno però smentito le voci di corridoio, facendo intendere di essere solamente amici.

Nelle ultime ore tuttavia i gossip si sono riaccesi e sui social in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo tra i due ex gieffini. Tutto è iniziato quando Perla Vatiero e Alessio Falsone sono stati beccati insieme durante la notte di Capodanno. A quel punto in molti sono tornati a insinuare che tra loro ci sia una frequentazione in corso, che a oggi però non è mai stata confermata.

i falsiero vivono quando il matrimonio? pic.twitter.com/ueLXGs3UAw — nini (@basicadf) January 1, 2025

Attualmente dunque non è chiaro cosa stia accadendo tra Perla e Alessio. Non è escluso però che tra i due ci sia solo una bella amicizia e che i gossip siano destinati a rimanere tali.