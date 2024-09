Questo pomeriggio Stefania Orlando è stata ospite di Pomeriggio Cinque e ha espresso un suo pensiero in merito alla nuova opinionista del Grande Fratello Beatrice Luzzi.

Stefania Orlando su Beatrice Luzzi

Questa sera prende il via la nuova edizione del Grande Fratello e finalmente il pubblico potrà conoscere i concorrenti che si aggireranno per diversi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. In studio a commentare le loro gesta ci saranno Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi, che lo scorso anno ha fatto parte del cast aggiudicandosi il secondo posto.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque il pubblico ha potuto vedere tra gli ospiti Stefania Orlando, la quale si è lasciata andare a un commento proprio sulla Luzzi. Il tutto è partito nel momento in cui le è stato detto che secondo diverse persone lei e Beatrice si assomigliano. Tuttavia l’ex vippona ha voluto dissentire:

“Anche per un fatto anagrafico, anche se siamo molto diverse. Lei ha un carattere più duro, gioca molto sul vittimismo. Io cerco sempre di essere accomodante e cercare sempre un confronto, in qualche maniera. E poi non amo essere vittima”.

Non ne fanno più di concorrenti cosi. Madre ieri oggi e sempre. Stefania Orlando queen. pic.twitter.com/IBY2QzWzKh — LaLuLyScavo 💊 LaVedovaNera (@lully82) September 16, 2024

Parole che hanno fatto storcere un po’ il naso ai fan di Beatrice Luzzi e per tale ragione il web si è diviso. Coloro che sostengono Stefania Orlando le hanno dato ragione affermando che c’è una sola ‘queen‘ e questa sarebbe proprio la Orlando. Tuttavia altri si trovano in disaccordo precisando che ce ne può essere anche più di una seppur con caratteri diversi.

Adesso non ci resta che attendere l’inizio della prima puntata del Grande Fratello. Di sicuro sarà una serata piena di avvenimenti e di Vip (e Nip) da conoscere piano piano. Chissà se la Luzzi deciderà di rispondere, anche in maniera velata, alla Orlando durante la diretta! Lo scopriremo a partire dalle 21:40 circa solo su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity.