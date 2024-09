Rossella Erra ha parlato di Fedez e di Chiara Ferragni nella nuova puntata di Citofonare Rai 2 e il rapper ha commentato pubblicando il video nelle proprie Stories. Ecco cos’è successo.

La reazione di Fedez alle parole di Rossella Erra

Questa mattina, domenica 15 settembre 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Citofonare Rai 2. Simona Ventura e Paola Perego sono tornate nel loro studio pronte ad accogliere tanti ospiti e a trattare di argomenti di costume e moda insieme a loro. In apertura, sul divanetto di fronte al loro, abbiamo visto anche Rossella Erra e Santo Pirrotta.

Dopo una lunga conversazione sulla Famiglia Reale inglese, con un’ampi parentesi sulla malattia di Kate Middleton e la sua ripresa, ci si è spostati sulle coppie più famose che si sono separate. Tra queste non potevano mancare i Ferragnez e Pirrotta ha dichiarato:

“Chiara ha scelto una strategia di comunicazione del tutto diversa, d’altronde non è stata premiata prima. Ora è molto low profile, quest’estate l’abbiamo vista su una spiaggia libera con i bambini, a Milano l’ho beccata con una bici che si prendono in affitto”.

Rossella Erra, però, ha espresso qualche critica verso l’influencer: “Lei è in vacanza da una vita, low profile per i social. Ha iniziato a maggio con Capri, beata lei che se lo può permettere“. Poi si è spostata su Fedez creando un doppio senso che ha divertito tutto lo studio: “Federico ha detto ‘io ce l’ho, lo voglio far vedere e ve lo faccio vedere’. Ha questa voglia di vivere“.

Come possiamo vedere qui sotto a intervenire è stato il rapper stesso che, pubblicando il video in questione, ha commentato con ironia: “Fate come me, tirate fuori la vostra voglia di vivere“.

Rossella Erra menziona #Fedez a Citofonare Rai 2: la reazione del rapper pic.twitter.com/0S95L1gzvh — disagiotv (@disagio_tv) September 15, 2024

Per recuperare il momento esatto potete accedere alla piattaforma gratuita RaiPlay.