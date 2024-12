Per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025, su Canale 5 andrà in onda Capodanno in musica! Ma dove si svolge? Qual è il cast e chi conduce? Ecco tutti i dettagli su chi parteciperà a questo imperdibile evento.

Capodanno in musica su Canale 5 dove si svolge

Siamo in attesa di dare il benvenuto al 2025 e chi trascorrerà la serata a casa può approfittarne per seguire Capodanno in musica su Canale 5. Ma dove si svolge questo bellissimo evento?

Lo spettacolo andrà in onda in diretta dalla suggestiva e meravigliosa Piazza Duomo di Catania, con la nota fontana dell’Elefante e il Duomo dedicato a Sant’Agata.

Una cornice meravigliosa per dare al meglio il via al 2025.

Il cast: chi parteciperà

Un ampio cast prenderà parte a Capodanno in Musica su Canale 5: chi parteciperà? La rete ha svelato i cantanti che saliranno sul palco della trasmissione:

Gigi D’Alessio, Marco Masini, Paola & Chiara, Umberto Tozzi, Ivana Spagna, Riccardo Fogli e Riki. Poi ancora nella lista dei partecipanti: LDA, Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, Ludwig e Mida. L’elenco prosegue ancora con: Mietta, Paolo Meneguzzi, Vida Loca. Ci saranno anche i ragazzi della scuola di Amici.

Chi conduce

Ma sappiamo anche chi conduce Capodanno in musica? La trasmissione musicale è stata affidata ancora una volta a Federica Panicucci. Al suo fianco Fabio Rovazzi.

Dove vedere Capodanno in Musica in streaming

Se Canale 5 è il modo per poter vedere in TV Capodanno in Musica, sappiamo anche che c’è la possibilità di seguirlo anche in streaming. Ma dove nel dettaglio? Si può fare riferimento infatti a Mediaset Infinity.

Potete utilizzare la piattaforma da sito, app e smart TV. In ogni caso è bene effettuare l’accesso o la registrazione per poi poter seguire nel dettaglio.