Chiara Ferragni nella polemica per la visita agli Uffizi: Fedez commenta duramente

1 Solo qualche ora fa Chiara Ferragni è finita al centro della polemica per una visita agli Uffizi. Adesso ad intervenire è Fedez, che dice la sua su quanto accaduto

Come ricorderemo qualche ora fa a finire al centro della polemica è stata nuovamente Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata infatti protagonista di uno shooting agli Uffizi di Firenze per Vogue, ma qualcosa ha fatto storcere il naso del web. Dopo la fine del servizio fotografico la blogger ha naturalmente effettuato una visita privata del museo, testimoniando il tutto sui social. Contemporaneamente la pagina Instagram degli Uffizi ha condiviso uno scatto della Ferragni accanto alla Venere di Botticelli, dove l’influencer è stata quasi paragonata ad una musa.

In molti così hanno duramente attaccato non solo il museo, ma anche la stessa Chiara Ferragni, dando il via all’ennesima polemica sterile, proprio come accaduto qualche settimana fa durante la sua visita ai Musei Vaticani. Adesso però ad intervenire sui social è Fedez, che stufo di vedere sua moglie attaccata ha deciso di far un lungo sfogo. Il rapper ha così postato l’articolo scritto da un critico d’arte, nel quale si afferma che la blogger riduce Botticelli ad un tormentone social. Federico così con una serie di Instagram Stories ha duramente affermato:

“Partiamo dal presupposto che a mio parere le priorità del nostro paese dell’informazione e dell’indignazione dovrebbero essere altre, soprattutto in questo momento. Andiamo con ordine. Il titolo di questo giornale dice: “Chiara Ferragni riduce il Botticelli ad un tormentone social”. Prima di tutto vorrei capire che cavolo è un tormentone social, ma vabbè. Poi quando apri l’articolo e le prime tre righe dicono: “Il problema non è Chiara Ferragni, ma gli Uffizi”. Allora mi chiedo: perché avete messo Chiara Ferragni nel titolo, voi che come priorità dovreste avere l’arte? Mettete gli Uffizi. Sapete perché non lo mettete? Perché sennò l’articolo l’avrebbero letto molte meno persone”.

Ma non è tutto. Scopriamo come prosegue lo sfogo di Fedez, che prende le difese di Chiara Ferragni a seguito della polemica sulla visita agli Uffizi.