In vendita la casa di Chiara Ferragni

Era il 2017 quando Chiara Ferragni decise di acquistare casa a Los Angeles. Chi segue da sempre l’imprenditrice digitale sa bene che l’abitazione americana è stata il primo vero nido d’amore dei Ferragnez, prima ancora del trasferimento nell’attuale appartamento di CityLife a Milano. Come in molti senza dubbio sapranno la casa ha accolto anche il piccolo Leone, che è nato proprio in America. Adesso però la Ferragni è pronta a voltare a pagina e a chiudere quel capitolo della sua vita. Ebbene sì, Chiara ha infatti messo in vendita la sua casa a Los Angeles, che attualmente è già sul mercato. A svelarlo è stata lei stessa sui social, e in queste è stato pubblicato il primo annuncio.

Come si legge l’abitazione, che si trova vicino la West Hollywood, è del 1918 ma naturalmente negli anni è stata ristrutturata diverse volte, e a oggi possiede ogni tipo di comfort. La casa infatti ha a disposizione quattro camere da letto (la principale con un’enorme cabina armadio), tre bagni, un open space che comprende soggiorno e cucina, e un grande cortile con zona relax. L’arredamento è moderno ma ad attirare l’attenzione sono i bellissimi pavimenti in legno massiccio di quercia a listoni larghi.

Ma quanto costa dunque la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles? L’abitazione dell’influencer è stata messa sul mercato al prezzo di 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.550.000 euro. Chi riuscirà dunque ad accaparrarsi questa splendida casa?

