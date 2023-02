Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

Il vestito di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Durante questa prima serata del Festival di Sanremo 2023 ad accompagnare Amadeus sul palco, come previsto, vediamo Chiara Ferragni, che ritroveremo ancora sabato.

Dopo il primo abito indossato dall’imprenditrice digitale, non sono mancate altre sorprese. Sulle note di “Nessuno mi può giudicare”, brano di Caterina Caselli, Chiara Ferragni ha sceso le scale ancora una volta, stavolta con un abito che ha lasciato tutti sorpresi.

Questa volta Chiara Ferragni ha presentato il “vestito senza vergogna”. Motivo? Per riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del corpo di ognuna di loro e come disporre del corpo femminile, sempre molto discusso. Ecco qual è l’obiettivo di questo look.

Così l’idea di simulare il corpo nudo di Chiara Ferragni. Il tutto trae ispirazione, ancora una volta, da una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior, della primavera/estate 2018.

Per darvi qualche dettaglio il vestito in tulle, colore carne, riproduce con dei ricami per l’appunto il corpo dell’influencer. Un fisico liberato da quella vergogna che è sempre stata imposta alle donne.

Così si vuole ricordare il diritto e l’uguaglianza di genere, senza doversi sentire giudicate o colpevoli. E ancora dalla descrizione data dal post pubblicato dalla Ferragni leggiamo: “Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe”.

Chiara Ferragni vorrebbe semplicemente dar voce a tutte le donne del mondo, a cui sono imposti divieti o abusi e a tutte coloro a cui viene detto che il corpo genera vergogna e che si tratta di un solo oggetto del desiderio: “Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”.

A voi piacciono i look scelti da Chiara Ferragni per Sanremo 2023? Diteci la vostra nei commenti.