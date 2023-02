Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

L’abito di Chiara Ferragni a Sanremo

Questa sera ha preso finalmente il via la primissima serata del Festival di Sanremo. A prenderne parte, nel ruolo di co-conduttrice, troviamo Chiara Ferragni. Emozionatissima l’imprenditrice digitale ha sceso la scalinata con un meraviglioso abito nero con un copri spalle molto particolare.

La prima inquadratura di Chiara Ferragni, infatti, la vediamo di spalle e qui leggiamo la scritta “Pensati libera”. Poco dopo si è voltata in tutto il suo splendore e presentata al pubblico.

Sui social, intanto, proprio Chiara Ferragni ha voluto dare qualche dettaglio in più su questo splendido vestito, che lei ha soprannominato “manifesto”: “Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda”.

Come svelato dalla stessa Chiara Ferragni dietro c’è il lavoro di Maria Grazia Chiuri direttrice artistica di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine.

E ancora tra le altre notizie sul vestito possiamo dire che si tratta di un abito a corolla di seta nero, ispirato proprio alla tradizione Dior e completato appunto dalla stola manifesto “Pensati libera”. Parole che arrivano da un’opera di Claire Fontaine, che lei stessa si augura possano ispirare tutte le donne “a sentirsi libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società”.

Una vera e propria presa di coscienza che Chiara Ferragni e che lei stessa ogni giorno porta avanti . “Pensati libera” è dedicato quindi a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate.

Un messaggio meraviglioso quello scelto da Chiara Ferragni.