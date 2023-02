Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

L’omaggio dei Pooh

Questa sera è partito ufficialmente il Festival di Sanremo 2023, e ad arrivare come ospiti speciali della prima serata sono stati i Pooh. Lo storico gruppo, che ha fatto la storia della musica italiana, è stato accolto da una folla in delirio, che ha cantato ininterrottamente tutti i brani proposti dalla band. Sul palco dell’Ariston i quattro artisti hanno presentato i pezzi più celebri e amati della loro invidiabile carriera, e non sono mancate forti emozioni. Prima di lasciare il teatro infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha emozionato il pubblico in sala e da casa.

La band si è infatti esibita con Uomini Liberi, uno dei brani più noti della musica italiana, e proprio nel corso della performance non è mancato uno struggente omaggio a Stefano D’Orazio, venuto a mancare nel novembre del 2020. Ma non è finita qui.

Dopo la fine dell’esibizione a raggiungere i Pooh sul palco è stato Amadeus, che da anni conosce bene il gruppo. Il conduttore, che ha raccontato di aver iniziato la sua carriera intervistando proprio Stefano D’Orazio e Red Canzian, si è così commosso, e il momento ha fatto emozionare tutto il pubblico.

La band nel mentre poche ore fa ha annunciato un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, che si svolgerà il prossimo 6 luglio.