Chiara Ferragni avrebbe un vincolo sul contratto per Sanremo

Sanremo

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

L’indiscrezione su Chiara Ferragni

In queste ore Chiara Ferragni è arrivata finalmente a Sanremo, in occasione del suo debutto al Festival. Come ormai tutti sappiamo infatti la nota imprenditrice digitale ricoprirà il ruolo di co-conduttrice in occasione della prima e della quinta serata della kermesse musicale. L’influencer si sta così preparando al meglio per questa esperienza, e solo pochi giorni fa Amadeus ha rivelato cosa faranno Chiara e le sue colleghe sul palco dell’Ariston. In queste ore però è emersa un’indiscrezione che non è passata inosservata e che sta già facendo il giro del web.

Secondo quanto riporta Davide Maggio infatti sembrerebbe che ci sia un vincolo sul contratto di Chiara Ferragni per Sanremo. Stando alle parole del blogger, pare che ci sia un vincolo totale delle immagini, e in merito si legge:

“Possiamo rivelarvi che il contratto di Chiara Ferragni per il Festival prevede un vincolo totale delle immagini. Ciò significa che l’utilizzo di qualsiasi immagine o contributo dell’influencer cremonese non è consentito, anzi è espressamente vietato perché vincolato alla sola messa in onda Rai. Se sia inclusa Rai Play non è dato sapere ma sarebbe quanto meno singolare vedere le puntate di Sanremo su Rai Play editate per tagliare gli interventi dell’influencer. Allo stesso modo ci si chiede se i programmi Rai possano utilizzare le immagini della signora Lucia o, anche in questo caso, il divieto è totale”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, e non ci sono conferme su questo presunto vincolo. Nel mentre come sappiamo Chiara Ferragni ha scelto di devolvere in beneficenza l’intero cachet del Festival, destinandolo alla battaglia contro la violenza sulle donne. I fan e il pubblico nel mentre si chiedono come ci stupirà l’influencer a Sanremo, e siamo certi che le aspettative non verranno deluse.