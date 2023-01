Sanremo

Tra le co-conduttrici di Sanremo 2023 come ormai tutti sappiamo ci sarà anche Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della prima e della quinta serata della kermesse musicale. Proprio in queste ore l’influencer si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre Amadeus, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, ha parlato proprio della Ferragni, e in merito, come riporta anche FanPage, ha affermato:

“È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’”.

Ma non solo. Amadeus ha anche rivelato cosa faranno Chiara Ferragni e le altre co-conduttrici a Sanremo 2023. Ogni donna farà un monologo su un tema a loro caro, e a riguardo il conduttore ha affermato:

“Ogni ragazza (la Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu, Chiara Francini, ndr) farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”.

Infine Amadeus ha anche rivelato quale ospite vorrebbe avere a Sanremo 2023: Mourinho. Queste le sue parole:

“C’è sempre stato il desiderio di averlo, sono un suo grande fan, ho chiamato mio figlio come lui, e tiferò le sue squadre. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite. Così come due anni fa ho avuto Sinisa Mihajlovic, che amavo molto perché era carismatico, come Ibrahimovic, persone generosissime, di grande umanità”.