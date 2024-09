L’influencer Chiara Ferragni e l’imprenditore Silvio Campara stanno ancora insieme? O lei è tornata single? Abbiamo uno scoop detto da Gabriele Parpiglia sulle ultime vicende sentimentale nell’ex moglie di Fedez. Ecco il gossip.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara a “luci spente”

Durante l’estate (che si è conclusa da poco) si è parlato molto della vita sentimentale degli ex coniugi Chiara Ferragni e Fedez. Se il rapper si è mostrato in varie occasioni mano nella mano con ragazze molto più giovani da lui, per quanto riguarda l’influencer si era parlato di alcuni flirt. Fino a quello che sembrava davvero concreto con l’imprenditore Silvio Campara.

Da un po’ di tempo non si sta parlando di questa storia, colpa anche delle vicende di Fedez primo fra tutti il dissing con Tony Effe in cui è stata coinvolta anche la stessa Chiara (che non l’ha presa bene). E se ieri Taylor Mega (presente nel dissing) ha confermato di aver avuto una relazione con Fedez (senza specificare il periodo), come va l’amore per la Ferragni?

Chiara Ferragni è di nuovo single o la relazione con Silvio Campara procede? A rispondere ci ha pensato Gabriele Parpiglia durante il programma di RTL 102.5 in cui è presente. E ha dato un vero e proprio scoop. Non solo Chiara e Silvio stanno ancora insieme, ma ieri avrebbero festeggiato il compleanno di lui.

“Cena intima e romantica, segno di un rapporto fortissimo, di un rapporto dove i due sono unitissimi, di progettualità. Ma segno soprattuto di un rapporto lontano da pubblicità dell’amore”, ha riferito Parpiglia. E ha aggiunto: “Questo amore viaggia in modo lento, come forse è giusto che sia. Un amore costruito mattone dopo mattone, serissimo… a luci spente”. Ha anche specificato che non ci sono foto di questa cena.