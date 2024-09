Dopo aver consegnato il Tapiro d’Oro a Fedez e Tony Effe, Striscia La Notizia lo ha fatto anche con Taylor Mega. E nell’occasione Valerio Staffelli ha fatto alcune domande “scomode” alla nota infleuncer. Dalla storia con Fedez alle frasi riferite a Chiara Ferragni, ecco cosa ha detto.

La consegna del Tapiro d’Oro a Taylor Mega da parte di Striscia La Notizia

A seguito del dissing che c’è stato tra Fedez e Tony Effe, Striscia La Notizia ha raggiunto i due rapper per consegnare loro il Tapiro d’Oro. Ed entrambi hanno accettato molto felici. Ma ricordiamo che nel dissing è stata coinvolta anche Taylor Mega che ha cantanto una frase nel pezzo di Fedez.

Ecco che quindi Valerio Staffelli, nella puntata di Striscia La Notizia in onda il 27 agosto ha consegnato il Tapiro anche alla nota influencer. E durante la consena c’è anche stato modo di scamiare due chiacchiere. Così il giornalista del TG satirico ha chiesto ha pizzicato Taylor su qualche argomento scottante.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 13

Intercettata a Milano, per prima cosa Staffelli le ha chiesto i motivi per cui ha voluto partecipare a questo dissing e in particolare al pezzo di Fedez. Lei ha detto che c’erano state delle parole nei suoi confronti che non le erano piaciute e quindi ha voluto “dire la sua”.

Taylor ha parlato anche della frecciatina presente nel dissing: “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”. Ecco, la frase, secondo quanto detto dall’influencer, non era assolutamente rivolta a Chiara Ferragni. Si è riferita a tante persone che si comportano in questo modo. E su se stessa ha detto: “Non mi sono mai definita una santarellina. Sono così, come mi vedete, un po’ stron****a”.

Valerio Staffelli le ha anche chiesto se allora la storia con Fedez fosse vera e lei ha confermato, anche se sembra che sia stato più un flirt e niente di serio. Ma poi le è stato chiesto se questa relazione sia avvenuta quando il rapper stava ancora con l’ex moglie. E Taylor Mega ha lasciato il dubbio.

Adesso comunque è single da due anni e mezzo e non riesce a trovare una persona per stare accanto a lei.