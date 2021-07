Chiara Nasti avvistata con un altro calciatore dopo Nicolò Zaniolo

1 Nuovo flirt per Chiara Nasti?

Come è ben noto solo qualche mese fa Chiara Nasti ha avuto una breve ma intensa relazione con Nicolò Zaniolo, che naturalmente non è passata inosservata. Tutto sembrava procedere a meraviglia tra l’influencer e il calciatore, che per diverse settimane si sono mostrati sui social affiatati e complici. Le cose tuttavia a un tratto sono improvvisamente cambiate, e la coppia si è allontanata, destando i sospetti del web. A seguito delle numerose indiscrezioni così la Nasti ha confermato la rottura da Zaniolo, con un post sui suoi account. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.

Da allora Chiara Nasti risulta essere single, nonostante abbia voltato pagina e abbia dimenticato Nicolò Zaniolo. L’influencer tuttavia proprio nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica e del gossip, per via di un nuovo presunto flirt. Stando a quando riporta la pagina Investigatore Social, sembrerebbe che la Nasti sia stata avvistata in compagnia di un altro calciatore e a quel punto in molti hanno ipotizzato che tra i due sia scattata la scintilla. Ma di chi stiamo parlando? Di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona!

Cosa starà accadendo dunque? Chiara dopo Zaniolo avrà davvero iniziato un nuovo flirt? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre proprio qualche settimana si è mormorato che Nicolò avesse iniziato una presunta relazione con una nota ex tronista di Uomini e Donne. Rivediamo di chi si tratta e cosa sarebbe accaduto.