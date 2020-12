1 Su Instagram Paola Turani scrive un post: “Non sono perfetta”. Arriva la frecciatina di Chiara Nasti? (FOTO)

Chiara Nasti in queste ore si è espressa sui social e ha lanciato una frecciatina, a detta di alcuni nei confronti di Paola Turani. L’influencer si è tolta qualche sassolino dalla scarpa a seguito del messaggio lanciato da alcune sue colleghe in merito al body positivity. Molte di esse hanno ricevuto consensi, tra cui proprio la Turani.

Messaggi importanti secondo Chiara Nasti, che possono però fungere come arma a doppio taglio, solo per ottenere like e consensi. Tra l’altro, sempre la sorella di Angela Nasti ha sottolineato come in realtà, a detta sua, questo pensiero non rispetta la realtà nel quotidiano. Ma ecco quanto da lei scritto sui social:

“Vi si ama quando lanciate messaggi dicendo che nessuno è perfetto per prendere consensi. Tanto siamo tutti consapevoli che nessuno lo è. Ma se proprio dovete farlo non ritoccate così tanto le vostre foto. Siate coerenti e siate voi stessi. Non dovete per forza apparire belle, brave e buone. Siate oneste con voi stesse e con chi vi segue!” concludendo il suo messaggio con ‘XoXo’, marchio di fabbrica di Gossip Girl.

Questo quanto scritto da Chiara Nasti su Instagram. Qualcuno sui social, come dicevamo, ci ha visto un riferimento a un post di pochi giorni fa di Paola Turani.

Ma andiamo a vedere di cosa si tratta…