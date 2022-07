1 Incidente per Chiara Nasti

Nelle ultime settimane si è a lungo discusso di Chiara Nasti. Come sappiamo infatti l’influencer è finita al centro di una doppia polemica, dapprima per aver affittato l’intero Stadio Olimpico per tenere un Gender Reveal Party, e in seguito per alcune sue dichiarazioni sulle donne in gravidanza. Nel mentre la Nasti ha fatto anche sapere di aver scelto il nome del suo bambino, che nascerà a novembre. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Su social infatti Chiara Nasti ha svelato di aver avuto un incidente in auto pochi giorni fa. Tuttavia sembrerebbe che il bambino stia bene e che non ci siano state complicazioni. Su Instagram così l’influencer ha chiesto consiglio ai suoi follower sul corretto utilizzo della cintura di sicurezza in auto per le donne incinte. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Raga mi fate capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me: ma la cintura in gravidanza va messa o non va messa? Perché ogni volta che mi vedete in macchina mi dite che non va messa, che fa malissimo al pancione, alcuni mi dicono che esistono delle cinture di sicurezza apposta per la gravidanza. Mi spiegate un attimino? Anche perché io non ce la faccio a stare senza la cintura, due settimane fa ho avuto anche un incidente. Ho fatto controlli, era tutto ok, ma non avevo la cintura perché tutti mi dicevano questa roba, in più avevo dei crampi alla pancia, però non ci penso proprio a stare senza la cintura”.

Qualche settimana fa intanto Chiara Nasti ha fatto anche un lungo sfogo sui social, replicando a tutti coloro che l’hanno duramente attaccata nell’ultimo periodo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.