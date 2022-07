1 Quando nascerà il bambino di Chiara Nasti

Nelle ultime settimane come ben sappiamo a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica e della polemica è stata Chiara Nasti. Lo scorso maggio la nota influencer ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa del suo primo figlio, concepito dall’amore con Mattia Zaccagni. Solo pochi giorni dopo la coppia ha deciso di affittare l’intero Stadio Olimpico di Roma per tenere un Gender Reveal Party che naturalmente non è passato inosservato. Il gesto della Nasti infatti ha letteralmente scatenato il web e numerosi utenti hanno attaccato duramente lei e il suo compagno. Come se non bastasse poche settimane fa Chiara ha fatto nuovamente discutere per via di alcune dichiarazioni sulle donne incinte, che hanno infiammato i social per giorni. In questa occasione anche diversi volti del mondo dello spettacolo hanno criticato l’influencer, che nel mentre è intervenuta per dire la sua.

Nelle ultime ore intanto Chiara Nasti ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram e a un tratto ha svelato di aver scelto il nome del suo bambino. Ma non solo. La compagna di Mattia Zaccagni ha anche annunciato quando nascerà suo figlio. L’influencer naturalmente non ha ancora svelato il nome del piccolo, tuttavia ha affermato che il parto è previsto per il prossimo novembre. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo scelto il nome. Nascerà a novembre”.

Mancano ancora diversi mesi dunque per la nascita del bambino di Chiara Nasti, ma senza dubbio nelle prossime settimane non mancheranno aggiornamenti su come procede la gravidanza. Nel mentre qualche giorno fa l’influencer, stufa di finire sempre al centro della polemica, ha deciso di fare un lungo sfogo verso coloro che la criticano. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.