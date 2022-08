Il nome del figlio di Chiara Nasti

Chiara Nasti qualche tempo fa ha risposto ad alcune domande in merito alla sua maternità. Al momento è in attesa del secondo figlio. Il padre è il calciatore Mattia Zaccagni, con il quale presto si sposerà. A proposito del matrimonio ha affermato: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita“. Sulle paure di essere mamma, invece, ha dichiarato: “No, neanche un po’. L’ho scelto quindi è esattamente ciò che volevo. Non vedo l’ora. Poi ho già un figlio!“.

Al momento l’influencer si trova al settimo mese di gravidanza. Manca ancora un po’ di tempo alla venuta al mondo del bambino. Sappiamo che sarà un maschietto e in queste ultime ore ha rivelato il nome che i genitori gli daranno. Su Instagram, infatti, hanno pubblicato uno scatto in cui ci sono Chiara e Mattia in compagnia di due cuccioli. E per l’occasione hanno scritto: “Family, aspettando Thiago“. Ecco, perciò, come si chiamerà il piccolo.

Chiara Nasti e Zaccagni rivelano il nome del secondo figlio

In merito al suo rapporto con Mattia Zaccagni, invece, poco tempo fa Chiara Nasti aveva detto di non pensare di aver bruciato le tappe con lui:

Boh, noi ci amiamo e desideriamo questo. Ci sono coppie che dopo 10 anni si sposano e poi si mollano il mese dopo. E coppie che fanno velocemente e durano per sempre. Io credo che sia tutta una questione di scelte. Lui aveva mille alternative e scegliere altro, così come me. Noi stiamo scegliendo di costruire la nostra famiglia al meglio. Con rispetto, amore e tutto quello che di bello ci possa essere. Il resto è davvero superfluo.

