Un ex di Uomini e Donne è il più bello d’Italia

In queste ultime ore si è tenuto la finale del concorso di bellezza maschile “Il + Bello D’Italia – L’otiginale dal 1979“. Quest’anno la competizione è stata vinta da un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandro Verdolini. Dalle Stories del suo profilo Instagram, così come qui sotto, lo vediamo con la fascia e la corona subito dopo la vittoria. Lui è stato uno dei corteggiatori della tronista Andrea Nicole all’interno del dating show di Maria De Filippi. La ragazza ha deciso di uscire del programma con Ciprian Aftim.

Alessandro Verdolini all’interno del dating show

Per il giovane marchigiano, però, al momento si stanno aprendo le porte del mondo dello spettacolo. Pur perdendo l’amore in quell’occasione ha trovato la felicità in un altro posto, ovvero la vita professionale. Ha ottenuto uno dei premi più ambiti in Italia grazie alla sua bellezza. L’ex corteggiatore ha 28 anni, occhi azzurri, fisico atletico ed è alto 1 metro e 87 centimetri. La serata ha avuto luogo ieri sera in piazza Partigiani ad Alassio. In precedenza questo onore è stato dato a Gabriel Garko, Beppe Convertini, Ettore Bassi, Raffaello Balzo e tantissimi altri.

Alessandro Verdolini, ex di Uomini e Donne, eletto il più bello d’Italia

Su ciò che era accaduto con Andrea Nicole, invece, ne aveva parlato qualche tempo fa dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne:

Su ciò che è successo non vorrei tornarci. Le mie sensazioni erano che ho sempre visto una preferenza di Nicole nei confronti di Ciprian. Poi andando avanti ho visto delle cose che sembravano potessero cambiare il percorso, anche se dall’inizio il pensiero che Nicole nella sua testa avesse già scelto non mi ha mai lasciato. Le esterne con lei sono sempre andate bene, vedevo che c’era abbastanza affinità. Poi chi guardava da fuori mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian. Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato il la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente.

