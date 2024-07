Grande gioia per Chiara Nasti, che oggi è diventata mamma per la seconda volta. L’influencer ha infatti partorito e ha dato alla luce la figlia Dea.

Chiara Nasti mamma per la seconda volta

Ore di grande gioia queste per Chiara Nasti. Come sappiamo la celebre influencer solo nel 2022 è diventata mamma per la prima volta del piccolo Thiago, nato dall’amore con il marito Mattia Zaccagni. Pochi mesi fa, a sorpresa, come se non bastasse la Nasti ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, stavolta di una bambina. Col passare delle settimane così l’influencer ha aggiornato i suoi fan con tutti gli sviluppi della gravidanza, mostrando tutti i momenti più belli della gestazione sui social.

Oggi però Chiara ha finalmente partorito ed ha dato alla luce sua figlia Dea. Grande emozione dunque per la Nasti, che è sempre stata assistita da suo marito Mattia, che non l’ha mai lasciata sola in queste ultime ore. L’influencer come se non bastasse ha già mostrato un tenero scatto sui social mentre abbraccia la bambina e il suo compagno. In più Chiara ha affermato: “Benvenuta Dea. Sono rinata per la seconda volta”.

Poche settimane fa nel mentre Chiara Nasti è anche finita al centro della polemica sul web. Proprio come accaduto in occasione della sua prima gravidanza, l’influencer ha deciso di far realizzare un calco del seno e del pancione e ha condiviso il tutto sui social. A quel punto non è mancata una pioggia di critiche, che hanno portato la Nasti a intervenire.

A chi ha affermato di non capire l’utilità di questo gesto, Chiara ha risposto dichiarando: “Se la trovi inutile semplicemente non farla. C’è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto”. In queste ore intanto la Nasti si gode l’arrivo della figlia Dea e all’influencer e a Mattia facciamo i nostri più sinceri auguri.