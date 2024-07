Il cantante AKA 7even è tornato single dopo un anno di fidanzamento con

Francesca Galluccio.

La rottura è avvenuta da qualche giorno, e le ripercussioni di questa rottura sono evidenti sui social.

Anche se il cantante non ha tolto i post in compagnia della sua ex ragazza (mentre lei, dal suo profilo Instagram, ha eliminato ogni scatto insieme al cantante), AKA e Francesca Galluccio non pubblicavano più storie condivise da qualche tempo, segno che la rottura era già nell’aria.

Ad ogni modo il cantante ex Amici nel periodo attuale è impegnatissimo lavorativamente, in particolare nella preparazione del suo nuovo singolo che uscirà a breve.

Reduce da due premiazioni importanti come il Premio Malafemmena dedicato a Totò lo scorso giugno e il Premio Lunezia di pochi giorni fa, il cantante appare concentrato sulla propria attività, e determinato a togliersi un altro po’ di soddisfazioni.

a cura di Barbara Carere